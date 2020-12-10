Присяжные вынесли вердикт по делу о смерти младенца в роддоме Калининграда

Коллегия присяжных заседателей вынесла оправдательный вердикт в отношении врио главврача калининградского роддома №4 Елены Белой и анестезиолога-реаниматолога регионального перинатального центра Элины Сушкевич, обвиняемых в убийстве новорождённого.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Калининградский областной суд.

«Коллегия присяжных заседателей вынесла оправдательный вердикт подсудимым Белой и Сушкевич», — сообщили в суде.

В конце ноября 2019 года Калининградский областной суд не удовлетворил жалобу Сушкевич на меру пресечения в виде домашнего ареста.

30 июня 2019 года СК предъявил Сушкевич обвинение в совершении умышленного убийства, а Белой — в организации убийства ребёнка.

По версии следствия, 6 ноября 2018 года поступившая в роддом Калининграда женщина родила живого мальчика, которому по медицинским показаниям для поддержания жизнедеятельности нужно было ввести дорогостоящий препарат.

Следствие полагает, что Белая дала указание Сушкевич убить недоношенного ребёнка, введя младенцу дозу сульфата магния, чтобы сэкономить ресурсы больницы и не портить

показатели медицинской статистики. При этом в историю родов были внесены сведения, что ребёнок умер в утробе матери.