ОНК: арестованная по делу о смерти младенца врач из Калининграда подверглась нападению в СИЗО

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RT
Калининградский врач Елена Белая, которую ранее присяжные оправдали по обвинению в смерти недоношенного младенца, подверглась нападению сокамерниц в женском СИЗО Москвы. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.
ОНК: арестованная по делу о смерти младенца врач из Калининграда подверглась нападению в СИЗО
  • РИА Новости

«Вечером, 14 октября, я легла на верхнюю койку, стала читать, и тут две узбечки набросились на меня, принялись стаскивать с кровати. Пришлось спрыгнуть, а они стали драть волосы, рвать халат, крутили руки», — привёл слова Белой один из членов комиссии, посетивший изолятор. 

Пострадавшая говорит, что другие женщины разняли их и сигнальной кнопкой вызывали дежурного надзирателя, но никто не приходил. Белая собралась писать заявление на нападавших, тогда, как она утверждает, они снова накинулись, вырвали у неё лист бумаги. 

«Тогда я уже буквально повисла на этой сигнальной, и примерно через полчаса появились сотрудники, меня перевели в другую камеру, она четырёхместная, но там я одна пока», — уточнила Елена Белая.

В ОНК Москвы считают, что данное нападение — не бытовой конфликт, а связано с существующей в женском СИЗО криминальной субкультурой, диктующей агрессивное отношение к женщинам, обвиняемым в преступлениях против жизни и здоровья детей. 

Обеспокоена скорым переводом из карантинной камеры и другая арестованная женщина-врач Элина Сушкевич, которая уверяет, что у неё в камере конфликтов пока нет, заключил правозащитник.

Калининградские врачи Елена Белая и Элина Сушкевич, которых ранее присяжные оправдали по обвинению в смерти недоношенного младенца, 5 октября были помещены в столичное СИЗО 6. Оправдательный приговор им отменён, дело направлено в Мособлсуд для нового рассмотрения. 

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