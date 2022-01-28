В Оренбургской области выявили 829 случаев COVID-19 за сутки

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В Оренбургской области выявили 829 случаев коронавируса за сутки.
В Оренбургской области выявили 829 случаев COVID-19 за сутки
  • © Кирилл Брага
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 114 630 человек. Выписаны 101 127 жителей, в том числе 234 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировали 2341 случай COVID-19 за сутки, передаёт URA.RU со ссылкой на региональный Департамент здравоохранения. Госпитализированы за последние 24 часа 95 пациентов.

«В инфекционных госпиталях Югры на 28 января лечение проходят 927 пациентов», — уточнили в департаменте.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что у пациентов, перенёсших «омикрон», могут сохраняться специфические жалобы на здоровье.

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