Иммунолог Болибок назвал особенности состояния здоровья после «омикрона»

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Врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что у пациентов, перенёсших «омикрон», могут сохраняться специфические жалобы на здоровье.
Иммунолог Болибок назвал особенности состояния здоровья после «омикрона»
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«Коллеги сообщают, что приоритет жалоб после «омикрона» немного другой, чем, например, при штамме из Китая. Это «туман» в голове, слабость, потеря работоспособности, головокружение. У человека слабость накатывает, он выздоравливает, однако эта слабость сохраняется», — отметил Болибок в беседе с «Москвой 24».

С большой вероятностью у некоторых переболевших новым штаммом могут обостриться хронические заболевания, добавил специалист. 

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».

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