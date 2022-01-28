Иммунолог Болибок назвал особенности состояния здоровья после «омикрона»
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«Коллеги сообщают, что приоритет жалоб после «омикрона» немного другой, чем, например, при штамме из Китая. Это «туман» в голове, слабость, потеря работоспособности, головокружение. У человека слабость накатывает, он выздоравливает, однако эта слабость сохраняется», — отметил Болибок в беседе с «Москвой 24».
С большой вероятностью у некоторых переболевших новым штаммом могут обостриться хронические заболевания, добавил специалист.
Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».