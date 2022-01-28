Профессор Сафонов прокомментировал подписание закона об индексации пенсий на 8,6%

Профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в разговоре с RT прокомментировал сообщение о том, что президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий в 2022 году на 8,6%.

Эксперт подчеркнул, что в 2021 году был отмечен высокий уровень инфляции, что вызвало необходимость увеличить уровень индексации по отношению к первоначальному установленному в 5,9%.

«Вопрос стоит не только с точки зрения роста доходов и увеличения реальной покупательной способности лиц пенсионного возраста, которые в большей степени не защищены от инфляции, потому что значительная часть их не может продолжать трудовую деятельность», — сообщил собеседник RT.

Профессор подчеркнул, что дополнительные доходы пенсионеров — это, помимо прочего, ещё и средства, которые придут в экономику и поспособствуют положительным темпам экономического роста в текущем году.

Ранее сообщалось о том, что президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий в 2022 году на 8,6%.

Совфед на заседании 26 января одобрил закон об индексации пенсий в 2022 году на 8,6%.

Пенсионный фонд России заявил, что готов к перерасчёту пенсии в связи с её индексацией в 2022 году на 8,6% вместо запланированных 5,9%.