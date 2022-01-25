Замглавы Минтруда Пудов заявил о готовности ПФР к перерасчёту пенсий из-за индексации

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Пенсионный фонд России готов к перерасчёту пенсии в связи с её индексацией в 2022 году на 8,6% вместо запланированных 5,9%.
Замглавы Минтруда Пудов заявил о готовности ПФР к перерасчёту пенсий из-за индексации
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

«Совокупные расходы на три года, с 2022 по 2024-й, составят 539,9 млрд рублей… текущих средств достаточно для того, чтобы эту выплату осуществить в увеличенном размере пенсий», — цитирует РИА Новости заместителя министра труда и социальной защиты Андрея Пудова.

20 января Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправку об индексации пенсий в России выше уровня инфляции — на 8,6%.

В Министерстве финансов сообщили, что дополнительные расходы на индексацию пенсий граждан в 2022 году составят 172,7 млрд рублей.

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