Минфин России назвал сумму допрасходов на индексацию пенсий в 2022 году

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В Министерстве финансов России сообщили, что дополнительные расходы на индексацию пенсий граждан в 2022 году составят 172,7 млрд рублей.
Минфин России назвал сумму допрасходов на индексацию пенсий в 2022 году
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Об этом информирует РИА Новости.

«Дополнительно в 2022 году потребуется 172,7 млрд рублей», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что в целом объём расходов на индексацию страховой пенсии в текущем году составит 549,7 млрд рублей.

Как объяснили в Минфине, с 1 января текущего года пенсии увеличились на 5,9%, на это в бюджете Пенсионного фонда заложили 377 млрд рублей.

Ранее президент России Владимир Путин предложил  проиндексировать пенсии в России выше уровня инфляции.

В Совфеде заявили о поддержке предложения Путина об индексации пенсий выше инфляции и сообщили, что закон об индексации пенсий будет принят до конца января.

Сенатор Ольга Ковитиди, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, в беседе с RT прокомментировала предложение российского президента Владимира Путина проиндексировать пенсии в России выше уровня инфляции.

Министр труда России Антон Котяков сообщил, что средний размер пенсии неработающего пенсионера после индексации в 2022 году составит почти 19 тыс. рублей.

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