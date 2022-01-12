Сенатор Ковитиди назвала предложение Путина по индексации пенсий чрезвычайно важной финансовой поддержкой

Сенатор Ольга Ковитиди, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, в беседе с RT прокомментировала предложение российского президента Владимира Путина проиндексировать пенсии в России выше уровня инфляции.

Ковитиди отметила, что 2021 год, как справедливо его охарактеризовал президент России Владимир Путин, был экстраординарным.

«Пандемия коснулась всех сфер жизни общества: медицины, труда, образования, не обошла стороной и реальные расходы россиян. Именно поэтому проблемы людей не могли остаться вне внимания президента страны», — подчеркнула она.

Сенатор добавила, что правительство должно в оперативном порядке приступить к реализации этого предложения, поскольку оно, по мнению парламентария, является «чрезвычайно важной финансовой поддержкой для одной из самых социально значимых категорий наших граждан».

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства предложил проиндексировать пенсии в стране выше уровня инфляции, на 8,6%.

Кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с RT положительно оценил данное предложение, отметив, что лучше последовательные и регулярные шаги по индексации в разумных пределах, нежели «резкие рывки».