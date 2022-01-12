В Совфеде заявили, что закон об индексации пенсий будет принят до конца января

Закон об индексации пенсий планируется принять до конца января 2022 года. Об этом заявила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Она добавила, что анонсированная президентом индексация пенсий на уровень чуть выше инфляции будет проведена, скорее всего, задним числом с 1 января.

«Скорее всего, эта индексация будет с 1 января, мы на это надеемся. По существующему закону индексация пенсий проводится с 1 января», — приводит её слова РИА Новости.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT назвала актуальным предложение проиндексировать пенсии выше уровня инфляции.

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства предложил проиндексировать пенсии в стране выше уровня инфляции, на 8,6%.