В Совфеде заявили, что закон об индексации пенсий будет принят до конца января
- РИА Новости
Она добавила, что анонсированная президентом индексация пенсий на уровень чуть выше инфляции будет проведена, скорее всего, задним числом с 1 января.
«Скорее всего, эта индексация будет с 1 января, мы на это надеемся. По существующему закону индексация пенсий проводится с 1 января», — приводит её слова РИА Новости.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT назвала актуальным предложение проиндексировать пенсии выше уровня инфляции.
Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства предложил проиндексировать пенсии в стране выше уровня инфляции, на 8,6%.