Диетолог Дианова назвала рецепт полезных сэндвичей

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Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, какими должны быть полезные бутерброды.
Диетолог Дианова назвала рецепт полезных сэндвичей
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Во-первых, не стоит использовать при приготовлении бутербродов и сэндвичей белый хлеб, посоветовала диетолог в беседе с радио Sputnik.

«Бутерброд или сэндвич должен быть с тёмным хлебом. Это принципиальная позиция. Никаких рафинированных углеводов в виде белого хлеба. Вы можете сделать бутерброд с любым цельнозерновым или серым хлебом. Сверху на него можно класть любой белково-жировой продукт вроде колбасы, сыра и так далее», — сказала Дианова.

Также важно добавлять к блюду овощной салат или огурцы с помидорами. Салата при этом должно быть в два раза больше, чем других ингредиентов, отметила специалист.

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