Диетолог Дюваль рассказала, сколько хранится свежевыжатый сок

Диетолог Анжелика Дюваль рассказала, сколько хранится свежевыжатый сок.

В беседе с Nation News она заявила, что такие напитки нельзя хранить больше 30 минут.

«Данный напиток важно выпить до истечения этого временного промежутка. Поэтому лучше всего употреблять его сразу, иначе тот же самый витамин С сильно разрушается от воздействия температуры, света и кислорода — все полезные свойства попросту теряются», — отметила эксперт.

Дюваль рекомендовала отдавать предпочтение свежевыжатым сокам в первой половине дня.

По её словам, пакетированные соки уступают свежевыжатым по количеству полезных веществ.

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