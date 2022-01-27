В Нижнем Новгороде задержаны планировавшие нападение на школу трое подростков

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Трое подростков задержаны в Нижнем Новгороде, их подозревают в подготовке к нападению на одну из школ города. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.
В Нижнем Новгороде задержаны планировавшие нападение на школу трое подростков
  • РИА Новости

«Следственными органами... возбуждено уголовное дело в отношении подростков в возрасте 16—17 лет, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к совершению убийства более двух лиц)», — говорится в заявлении.

По версии следователей, трое подростков выбрали в качестве объекта для нападения школу, расположенную в Канавинском районе Нижнего Новгорода, а также планировали стрелять в учеников и сотрудников образовательного учреждения на почве ненависти.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести в школах профилактический курс по безопасности учащихся.

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