В Нижнем Новгороде задержаны планировавшие нападение на школу трое подростков

Трое подростков задержаны в Нижнем Новгороде, их подозревают в подготовке к нападению на одну из школ города. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

«Следственными органами... возбуждено уголовное дело в отношении подростков в возрасте 16—17 лет, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к совершению убийства более двух лиц)», — говорится в заявлении.

По версии следователей, трое подростков выбрали в качестве объекта для нападения школу, расположенную в Канавинском районе Нижнего Новгорода, а также планировали стрелять в учеников и сотрудников образовательного учреждения на почве ненависти.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести в школах профилактический курс по безопасности учащихся.