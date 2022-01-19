На Камчатке подростка приговорили к трём годам тюрьмы условно за нападение на брата
- РИА Новости
«Приговором суда девушке назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года и возложением определённых обязанностей», — говорится в сообщении на сайте областной прокуратуры.
По информации следствия, из-за шумного поведения мальчика подсудимая нанесла ему девять ножевых ранений.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести в школах профилактический курс по безопасности учащихся.