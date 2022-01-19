На Камчатке подростка приговорили к трём годам тюрьмы условно за нападение на брата

Суд на Камчатке вынес приговор в отношении 16-летней девушки, приговорив её к трём годам лишения свободы условно за нападение на своего брата с ножом.

«Приговором суда девушке назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года и возложением определённых обязанностей», — говорится в сообщении на сайте областной прокуратуры.

По информации следствия, из-за шумного поведения мальчика подсудимая нанесла ему девять ножевых ранений.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести в школах профилактический курс по безопасности учащихся.