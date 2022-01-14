Депутат Госдумы Милонов предложил ввести в школах профилактический курс по безопасности учащихся

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил включить в школьную программу профилактический курс, посвящённый безопасности самих учащихся. Копия обращения на имя министра просвещения Сергея Кравцова имеется в распоряжении RT.
Депутат Госдумы Милонов предложил ввести в школах профилактический курс по безопасности учащихся
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Как отметил парламентарий, преступления против детей и подростков в стране остаются «насущной трагической проблемой».

Несмотря на усилия правоохранительных органов, немалое количество российских детей становятся жертвами извращенцев и маньяков, отметил Милонов.

«В данной связи предлагаю вам оценить идею внедрения в школьную программу профилактического курса, посвящённого безопасности самого учащегося. Эти часы должны быть посвящены ликбезу в части поведения школьника в компании незнакомцев, изучению основ уличной самообороны, знакомству с представителями полиции и изучением способов оказания себе первой помощи в опасных ситуациях», — говорится в тексте обращения.

По его мнению, подобные курсы необходимо проводить ежегодно в каждой возрастной группе учащихся.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила пожизненно лишать свободы педофилов, даже если подобное преступление было совершено впервые, а также если жертвой стал один ребёнок, а не только двое и более.

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