В России предложили ввести пожизненное заключение для впервые осуждённых за педофилию

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила пожизненно лишать свободы педофилов, даже если подобное преступление было совершено впервые, а также если жертвой стал один ребёнок, а не только двое и более.

Копии обращений на имя авторов законопроекта о пожизненном заключении за педофилию (Павла Крашенинникова, Андрея Турчака и Александра Хинштейна) имеются в распоряжении RT.

Как подчеркнула Волынец, трагедия с пятилетним ребёнком в Костроме «наглядно демонстрирует, что следует ужесточить предложенное наказание».

Согласно данным следствия, 4 января девочка вышла на прогулку, после чего двое неизвестных схватили её и скрылись в неизвестном направлении.

Тело погибшей было обнаружено в комнате одного из общежитий Костромы.

Как сообщила прокуратора Костромской области, один из преступников ранее отбывал наказание в местах лишения свободы за совершение преступления против половой неприкосновенности и незаконный оборот порнографических материалов.

По мнению Волынец, необходимо ввести пожизненное тюремное заключение в том числе и для тех, кто совершил подобное преступление в отношении несовершеннолетнего впервые и/или если жертвой преступника стал один ребёнок, а не только двое и более.

Детский омбудсмен выразила депутатам благодарность за внесённый законопроект, но заявила, что считает «недопустимым ждать рецидивов и новых жертв».

«Прошу вас добавить к этому списку преступников, совершивших преступление впервые, и тех, кто совершил преступление в отношении даже одного ребёнка. Считаю недопустимым ждать рецидивов и новых жертв, чтобы изолировать педофилов от наших детей вместо того, чтобы осуществить это сразу после осуждения за первое преступление, ведь цена этого ожидания — половая неприкосновенность, физическое, психическое здоровье и жизнь детей», — говорится в тексте обращения.

Она добавила, что поправки предлагается внести в статьи Уголовного кодекса 131 «Изнасилование» и 132 «Насильственные действия сексуального характера».

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин подчеркнул, что депутаты Госдумы сделают всё, чтобы законопроект о пожизненном заключении педофилов был принят уже в январе.

Такое заявление он сделал в связи с убийством пятилетней девочки в Костроме. Спикер Госдумы напомнил, что один из задержанных оказался педофилом-рецидивистом.

21 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект о пожизненном лишении свободы за педофилию.

Проектом предлагается распространить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы за аналогичные повторные преступления и в отношении всех несовершеннолетних (до 18 лет).

Кроме того, планируется расширить применение пожизненного лишения свободы на случаи совершения преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, а также на случаи, когда указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.