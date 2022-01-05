Закон о пожизненном заключении для педофилов намерены принять в январе
- РИА Новости
«Сделаем всё, чтобы закон о пожизненном заключении для педофилов был принят уже в январе», — написал Володин в Telegram.
Ранее Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о пожизненном лишении свободы за педофилию.
Документ предусматривает пожизненное заключение для педофилов-рецидивистов, а также в тех случаях, когда педофилия была сопряжена с совершением другого тяжкого и особо тяжкого преступления.
Уполномоченный по правам ребёнка в России Мария Львова-Белова поддержала законопроект.