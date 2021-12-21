Уполномоченный по правам ребёнка в России высказалась о пожизненном заключении за педофилию

Уполномоченный по правам ребёнка в России Мария Львова-Белова поддержала законопроект о пожизненном заключении для педофилов.

«Безусловно, институт уполномоченного по правам ребёнка выступает за усиление закона, связанного с наказанием за подобные преступления», — приводит РИА Новости слова Львовой-Беловой.

Он также отметила, что за последние восемь лет количество преступлений сексуального характера в отношении детей и подростков в России выросло на 79%.

Ранее Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о пожизненном лишении свободы за педофилию. Документ предусматривает пожизненное заключение для педофилов-рецидивистов, а также в тех случаях, когда педофилия была сопряжена с совершением другого тяжкого и особо тяжкого преступления.