Депутат Милонов предложил создать в России открытую электронную базу педофилов

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать электронную базу при МВД лиц, осуждённых за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Копия письма на имя министра внутренних дел Владимира Колокольцева есть в распоряжении RT.

«Прошу вас рассмотреть идею об учреждении открытой электронной базы при МВД лиц, осуждённых за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Подобная база будет помогать разного рода работодателям, арендодателям и т. п. исключать взаимодействие с педофилами-преступниками и, как следствие, создавать условия повышенной безопасности для детей», — говорится в обращении.

По словам Милонова, преступления против половой неприкосновенности детей по-прежнему остаются «больной темой» общества. Несмотря на принимаемые государством меры, педофилы иногда находят способы и возможности для «удовлетворения своих больных фантазий и влечений», добавил депутат.

«Нередки случаи, когда педофилы, состоящие на учёте в органах внутренних дел, даже имеющие судимости, устраиваются на работу, связанную со взаимодействием с детьми. Очевидно, что такое «трудоустройство» всегда заканчивается трагедией. Лишь по факту трагедии мы вновь и вновь начинаем задаваться вопросом, как отъявленному педофилу удалось совершить гнусное преступление под носом у правоохранителей, педагогов и родителей», — отметил парламентарий.

Ранее в Госдуме предложили ужесточить наказание за педофилию в России и ввести смертную казнь.