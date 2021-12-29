Депутат Милонов предложил создать в России открытую электронную базу педофилов

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Александра Самсоненко
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать электронную базу при МВД лиц, осуждённых за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Копия письма на имя министра внутренних дел Владимира Колокольцева есть в распоряжении RT.
Депутат Милонов предложил создать в России открытую электронную базу педофилов
  • РИА Новости

«Прошу вас рассмотреть идею об учреждении открытой электронной базы при МВД лиц, осуждённых за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Подобная база будет помогать разного рода работодателям, арендодателям и т. п. исключать взаимодействие с педофилами-преступниками и, как следствие, создавать условия повышенной безопасности для детей», — говорится в обращении.

По словам Милонова, преступления против половой неприкосновенности детей по-прежнему остаются «больной темой» общества. Несмотря на принимаемые государством меры, педофилы иногда находят способы и возможности для «удовлетворения своих больных фантазий и влечений», добавил депутат.

«Нередки случаи, когда педофилы, состоящие на учёте в органах внутренних дел, даже имеющие судимости, устраиваются на работу, связанную со взаимодействием с детьми. Очевидно, что такое «трудоустройство» всегда заканчивается трагедией. Лишь по факту трагедии мы вновь и вновь начинаем задаваться вопросом, как отъявленному педофилу удалось совершить гнусное преступление под носом у правоохранителей, педагогов и родителей», — отметил парламентарий.

Ранее в Госдуме предложили ужесточить наказание за педофилию в России и ввести смертную казнь.

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