Депутат Госдумы предложил ввести смертную казнь в России для педофилов

Депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев предложил ужесточить наказание за педофилию в России и ввести смертную казнь.

«Считаю, что такие подонки должны нести ещё более жёсткую ответственность... Те, кто способны на такое преступление, заслуживают не высшего срока, а высшей меры в виде смертной казни», — сказал он в комментарии РИА Новости.

Хамзаев добавил, что речь идёт о педофилах-рецидивистах, однако высший срок наказания преступник должен получать сразу после первого преступления.

«Считаю, что будет правильным планомерно повышать степень наказания», — заключил депутат.

Ранее Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о пожизненном лишении свободы за педофилию. Документ предусматривает пожизненное заключение для педофилов-рецидивистов, а также в тех случаях, когда педофилия была сопряжена с совершением другого тяжкого и особо тяжкого преступления.