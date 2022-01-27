В Оренбургской области подтвердили 718 случаев COVID-19 за сутки

В Оренбургской области подтвердили 718 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Госпитализированы за минувшие 24 часа 95 жителей. Выздоровел 201 пациент.

Всего в регионе заболел 113 801 человек, вылечились 100 893.

Также стало известно, что в Самарской области распределили первую партию вакцины от COVID-19 для подростков, передаёт sova.info. Препарат получат восемь медицинских учреждений, среди которых Самарская городская поликлиника №1, Тольяттинская городская поликлиника №2, Новокуйбышевская ЦГБ и Сызранская городская поликлиника.

Ранее Николай Малышев, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, высказался о мутациях коронавируса.