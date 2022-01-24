Инфекционист Малышев высказался о мутациях коронавируса

Николай Малышев, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, высказался о мутациях коронавируса.

«Вирус мутирует в больном организме — чем больше он в нём, тем больше мутаций. Даже возможно появление новых штаммов. Об этом, например, говорили южноафриканские специалисты», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, есть два направления, в сторону которых идёт эволюция штаммов: первое, когда усиливается токсичность, тяжесть, и второе, когда усиливается распространение.

«Наоборот тоже возможно. В каком направлении пойдёт — спекуляций много, но мы не можем сказать, что будет», — добавил Малышев.

Ранее ФАН сообщало, что молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».