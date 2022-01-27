В Иркутской области выявили 711 новых случаев COVID-19 за сутки

В Иркутской области медики подтвердили 711 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией за минувшие 24 часа.

Об этом пишет kp.ru со ссылкой на данные оперштаба. За всё время в регионе зафиксировали 167 714 случаев инфицирования.

«Лечение в больницах Приангарья проходят 2413 пациентов, что на 144 больше по сравнению с предыдущим днём. Получили отрицательные ПЦР-тесты и справились с болезнью в минувшие сутки 238 человек. Всего с начала пандемии в регионе от коронавируса выздоровел 153 421 житель», — говорится в сообщении.

Наряду с этим стало известно, что в понедельник, 24 января, в Ульяновскую область поступила первая партия вакцины против коронавируса «Спутник М».

Препарат, предназначенный для вакцинации детей в возрасте от 12 до 17 лет, доставили в регион в количестве 720 комплектов, сообщает mosaica.ru.

За сутки в России выявили 88 816 случаев инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 74 692 заболевших. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.