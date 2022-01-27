В России за сутки выявили 88 816 случаев коронавируса
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Также за сутки в стране были выписаны 29 754 человека, накануне — 28 197.
Жертвами коронавируса в России за 24 часа стали 665 человек. Накануне из-за COVID-19 скончались 657 пациентов.
Ранее правительство России дополнительно выделило более 20 млрд рублей на приобретение лекарств для пациентов с коронавирусом.
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».