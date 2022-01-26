Правительство выделило более 20 млрд рублей на лекарства для пациентов с коронавирусом

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Правительство России дополнительно выделило более 20 млрд рублей на приобретение лекарств для пациентов с коронавирусом. Об этом сказано в распоряжении российского премьера Михаила Мишустина.
Правительство выделило более 20 млрд рублей на лекарства для пациентов с коронавирусом
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«Свыше 20 млрд рублей дополнительно выделено из резервного фонда на лекарства для больных с коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

Уточняется, что более 15 млрд рублей намерены потратить на приобретение незарегистрированных в России препаратов для лечения пациентов в больницах.

Ранее Мишустин заявил, что российские власти дополнительно выделят 5 млрд рублей на закупку лекарств от коронавируса.

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