Кабмин утвердил выделение средств на закупку не зарегистрированных в России лекарств
- РИА Новости
«Предлагается выделить средства на закупку лекарственных препаратов, в том числе не зарегистрированных в Российской Федерации, для оказания медицинской помощи пациентам», — говорится в тексте заявления пресс-службы кабмина.
По решению правительства был принят соответствующий проект распоряжения.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что власти страны дополнительно выделят 5 млрд рублей на закупку лекарств от коронавируса.