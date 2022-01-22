Кабмин утвердил выделение средств на закупку не зарегистрированных в России лекарств

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Правительство России в связи с распространением омикрон-штамма одобрило выделение Минздраву средств для закупки не зарегистрированных в стране препаратов.
Кабмин утвердил выделение средств на закупку не зарегистрированных в России лекарств
  • РИА Новости

«Предлагается выделить средства на закупку лекарственных препаратов, в том числе не зарегистрированных в Российской Федерации, для оказания медицинской помощи пациентам», — говорится в тексте заявления пресс-службы кабмина.

По решению правительства был принят соответствующий проект распоряжения.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что власти страны дополнительно выделят 5 млрд рублей на закупку лекарств от коронавируса.

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