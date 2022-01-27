Исследование: около половины соблюдающих диету россиян испытывают тревожность

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Исследование, проведённое разработчиком приложения Ornament Health AG, показало, что почти половина россиян, соблюдающих диету, отмечают у себя признаки тревожности, панических состояний и проблемы с памятью.
Исследование: около половины соблюдающих диету россиян испытывают тревожность
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Как сообщает «Газета.Ru», 20% участников опроса постоянно или очень часто забывают что-то, ещё 26% отмечают проблемы с памятью периодически.

Сильную тревогу или панику испытывают 46% людей, ограничивающих себя в питании. Ещё 42% опрошенных пожаловались на неспособность сосредоточиться.

Как отмечается, на диете в момент проведения опроса находились 17% респондентов, 66% из них заявили, что следуют индивидуальному плану питания.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News рассказал, от каких диет следует воздержаться, чтобы не навредить организму.

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