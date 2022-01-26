Депутат Бессараб поддержала закон о пожизненном лишении свободы педофилов-рецидивистов

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала сообщение о том, что Совет Федерации одобрил закон о пожизненном лишении свободы педофилов-рецидивистов.

«Я, конечно, за. Любой здравомыслящий человек сегодня на стороне тех сил, которые борются с этим явлением не только на территории России. Мне кажется, преследование их необходимо во всех точках нашей планеты», — рассказала депутат.

Ранее стало известно, что Совет Федерации одобрил закон о пожизненном лишении свободы педофилов-рецидивистов.

Сенатор Ковитиди в беседе с RT назвала актуальным закон о лишении свободы педофилов-рецидивистов.