Глава СК Бастрыкин рассказал, что в России выросло число преступлений против детей

В 2021 году российские следователи возбудили более 22 тыс. уголовных дел о преступлениях против детей, это на 16,9% больше, чем годом ранее. Рост такой преступности выявлен в Магаданской, Саратовской и Сахалинской областях, рассказал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

«В прошлом году (данные за 11 месяцев) возбуждено 22 047 уголовных дел о преступлениях в отношении несовершеннолетних, что на 16,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В суды направлено 11 тыс. таких уголовных дел», — сказал он РИА Новости.

Меньше подобных преступлений стало в республиках Адыгея, Башкортостан, Карелия, Татарстан, Архангельской области и Ненецком автономном округе, отметил Бастрыкин.

Ранее Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о пожизненном лишении свободы за педофилию.

Документ предусматривает пожизненное заключение для педофилов-рецидивистов, а также в тех случаях, когда педофилия была сопряжена с совершением другого тяжкого и особо тяжкого преступления.

Как отметил спикер Государственной думы Вячеслав Володин, депутаты сделают всё для принятия законопроекта в январе.