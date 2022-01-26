Сенатор Ковитиди назвала актуальным закон о лишении свободы для педофилов-рецидивистов

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Анастасия Румянцева
Сенатор Ольга Ковитиди, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, в беседе с RT прокомментировала одобрение закона о пожизненном лишении свободы для педофилов-рецидивистов.
Сенатор Ковитиди назвала актуальным закон о лишении свободы для педофилов-рецидивистов
  • © Иван Руднев
  • РИА Новости

«Закон актуальный. Его ждут в обществе. Серийные преступники-педофилы должны быть пожизненно изолированы от общества. Половые преступления, совершаемые в отношении несовершеннолетних, неслучайно отнесены законодателем к наиболее тяжким преступлениям, поскольку причиняют несовершеннолетним не только серьёзный физический, но и моральный, психологический вред, так как унижают их честь и достоинство, порой вызывая у потерпевших и психическое расстройство», — подчеркнула сенатор.

По её словам, исходя из степени общественной опасности рассматриваемых преступлений, расширение потенциала действующих санкций «позволит более эффективно применять в качестве наказания пожизненное лишение свободы».

Ранее Совет Федерации одобрил закон о пожизненном лишении свободы для педофилов-рецидивистов.

18 января депутаты Государственной думы приняли во втором и третьем чтениях поправки в Уголовный кодекс в части усиления ответственности за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

В соответствии с поправками пожизненное лишение свободы будет грозить за сексуальное насилие над несовершеннолетними, совершённое повторно, либо в отношении двух и более несовершеннолетних, либо если оно было сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления против личности.

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