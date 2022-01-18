Госдума приняла закон о пожизненном заключении педофилов

Короткая ссылка
Депутаты Государственной думы приняли во втором и третьем чтениях поправки в Уголовный кодекс в части усиления ответственности за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Госдума приняла закон о пожизненном заключении педофилов
  • © Пресс-служба Государственной Думы РФ
  • РИА Новости

Поправки вносятся в статьи 131 («Изнасилование») и 132 УК («Насильственные действия сексуального характера»). 

В соответствии с ними пожизненное лишение свободы будет грозить за сексуальное насилие над несовершеннолетними, совершённое повторно, либо в отношении двух и более несовершеннолетних, либо если оно было сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления против личности.

Ранее замглавы Следственного комитета России Елена Леоненко рассказала, что за девять месяцев 2021 года почти 6 тыс. человек совершили сексуальные преступления в отношении детей.

По её словам, почти три четверти пострадавших — подростки в возрасте старше 15 лет.

В Следственном комитете также поддержали проект закона о пожизненном наказании для педофилов-рецидивистов.

13 января глава ведомства Александр Бастрыкин заявил, что в 2021 году российские следователи возбудили более 22 тыс. уголовных дел о преступлениях против детей — это на 16,9% больше, чем годом ранее.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить