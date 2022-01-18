Госдума приняла закон о пожизненном заключении педофилов

Депутаты Государственной думы приняли во втором и третьем чтениях поправки в Уголовный кодекс в части усиления ответственности за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Поправки вносятся в статьи 131 («Изнасилование») и 132 УК («Насильственные действия сексуального характера»).

В соответствии с ними пожизненное лишение свободы будет грозить за сексуальное насилие над несовершеннолетними, совершённое повторно, либо в отношении двух и более несовершеннолетних, либо если оно было сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления против личности.

Ранее замглавы Следственного комитета России Елена Леоненко рассказала, что за девять месяцев 2021 года почти 6 тыс. человек совершили сексуальные преступления в отношении детей.

По её словам, почти три четверти пострадавших — подростки в возрасте старше 15 лет.

В Следственном комитете также поддержали проект закона о пожизненном наказании для педофилов-рецидивистов.

13 января глава ведомства Александр Бастрыкин заявил, что в 2021 году российские следователи возбудили более 22 тыс. уголовных дел о преступлениях против детей — это на 16,9% больше, чем годом ранее.