Госдума приняла закон о пожизненном заключении педофилов
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- РИА Новости
Поправки вносятся в статьи 131 («Изнасилование») и 132 УК («Насильственные действия сексуального характера»).
В соответствии с ними пожизненное лишение свободы будет грозить за сексуальное насилие над несовершеннолетними, совершённое повторно, либо в отношении двух и более несовершеннолетних, либо если оно было сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления против личности.
Ранее замглавы Следственного комитета России Елена Леоненко рассказала, что за девять месяцев 2021 года почти 6 тыс. человек совершили сексуальные преступления в отношении детей.
По её словам, почти три четверти пострадавших — подростки в возрасте старше 15 лет.
В Следственном комитете также поддержали проект закона о пожизненном наказании для педофилов-рецидивистов.
13 января глава ведомства Александр Бастрыкин заявил, что в 2021 году российские следователи возбудили более 22 тыс. уголовных дел о преступлениях против детей — это на 16,9% больше, чем годом ранее.