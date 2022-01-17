Почти 6 тысяч человек совершили сексуальные преступления в отношении детей в 2021 году

За девять месяцев 2021 года почти 6 тыс. человек совершили сексуальные преступления в отношении детей, заявила замглавы Следственного комитета России Елена Леоненко в интервью ТАСС.

«Всего за девять месяцев 2021 года совершили половые преступления в отношении детей почти 6 тыс. человек, из них диагноз «педофилия» был установлен 147 лицам», — сказала она.

По словам собеседницы, почти три четверти пострадавших — подростки в возрасте старше 15 лет. Представительница СК России констатировала увеличение доли направленных в суды уголовных дел о половых преступлениях.

Ранее в Следственном комитете поддержали проект закона о пожизненном наказании для педофилов-рецидивистов.

13 января глава ведомства Александр Бастрыкин заявил, что в 2021 году российские следователи возбудили более 22 тыс. уголовных дел о преступлениях против детей — это на 16,9% больше, чем годом ранее.