В СК поддержали проект закона о пожизненном наказании для педофилов-рецидивистов

В Следственном комитете России поддержали проект закона о пожизненном наказании для педофилов-рецидивистов.

Об этом «Российской газете» заявил председатель СК Александр Бастрыкин.

«Говоря о законодательных новеллах в области защиты прав детей, необходимо отметить, что принятый в декабре прошлого года в первом чтении законопроект об усилении уголовной ответственности за повторные преступления против половой неприкосновенности детей, предусматривающий для педофилов-рецидивистов пожизненное лишение свободы, безусловно, будет способствовать предотвращению фактов сексуального насилия в отношении детей», — сказал он.

По его словам, ведомство неоднократно поднимало эту тему из-за участившихся случаев такого насилия.

Ранее Бастрыкин заявил, что в 2021 году российские следователи возбудили более 22 тыс. уголовных дел о преступлениях против детей — это на 16,9% больше, чем годом ранее.

21 декабря Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о пожизненном лишении свободы педофилов-рецидивистов.