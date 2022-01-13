В СК поддержали проект закона о пожизненном наказании для педофилов-рецидивистов

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В Следственном комитете России поддержали проект закона о пожизненном наказании для педофилов-рецидивистов.
В СК поддержали проект закона о пожизненном наказании для педофилов-рецидивистов
  • © СК РФ
  • РИА Новости

Об этом «Российской газете» заявил председатель СК Александр Бастрыкин.

«Говоря о законодательных новеллах в области защиты прав детей, необходимо отметить, что принятый в декабре прошлого года в первом чтении законопроект об усилении уголовной ответственности за повторные преступления против половой неприкосновенности детей, предусматривающий для педофилов-рецидивистов пожизненное лишение свободы, безусловно, будет способствовать предотвращению фактов сексуального насилия в отношении детей», — сказал он.

По его словам, ведомство неоднократно поднимало эту тему из-за участившихся случаев такого насилия.

Ранее Бастрыкин заявил, что в 2021 году российские следователи возбудили более 22 тыс. уголовных дел о преступлениях против детей — это на 16,9% больше, чем годом ранее.

21 декабря Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о пожизненном лишении свободы педофилов-рецидивистов.

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