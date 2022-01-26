Совфед одобрил закон о пожизненном лишении свободы для педофилов-рецидивистов

Совет Федерации одобрил закон о пожизненном лишении свободы для педофилов-рецидивистов.

Данный законопроект был принят Госдумой 18 января.

Поправки вносятся в ст. 131 («Изнасилование») и ст. 132 УК («Насильственные действия сексуального характера»).

Пожизненное лишение свободы будет грозить за сексуальное насилие над несовершеннолетними, совершённое повторно, либо в отношении двух и более несовершеннолетних, либо если оно было сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления против личности.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что в 2021 году российские следователи возбудили более 22 тыс. уголовных дел о преступлениях против детей, это на 16,9% больше, чем годом ранее.

Уполномоченный по правам ребёнка в России Мария Львова-Белова поддержала законопроект о пожизненном заключении для педофилов.