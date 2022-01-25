В Иркутской области зарегистрировали 611 случаев COVID-19 за сутки

В Иркутской области зарегистрировали 611 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на оперативный штаб. С начала пандемии в регионе заболели 166 354 жителя. На лечении в больницах находятся 2172 пациента.

«За минувшие сутки отрицательные ПЦР-тесты на COVID-19 получили 346 заболевших. Всего с начала пандемии в Приангарье выздоровели 152 856 человек», — добавили в штабе.

Также стало известно, что в Челябинской области выявили 28 случаев «омикрона», передаёт URA.RU со ссылкой на первого вице-губернатора Ирину Гехт.

«С учётом первого случая, выявленного 17 января, число заражений «омикроном» достигло 28. Все заболевшие — взрослые, сейчас они находятся под наблюдением врачей», — уточнила Гехт.

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