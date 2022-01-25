В Иркутской области зарегистрировали 611 случаев COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Иркутской области зарегистрировали 611 случаев коронавируса за сутки.
В Иркутской области зарегистрировали 611 случаев COVID-19 за сутки
  • AP

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на оперативный штаб. С начала пандемии в регионе заболели 166 354 жителя. На лечении в больницах находятся 2172 пациента.

«За минувшие сутки отрицательные ПЦР-тесты на COVID-19 получили 346 заболевших. Всего с начала пандемии в Приангарье выздоровели 152 856 человек», — добавили в штабе.

Также стало известно, что в Челябинской области выявили 28 случаев «омикрона», передаёт URA.RU со ссылкой на первого вице-губернатора Ирину Гехт.

«С учётом первого случая, выявленного 17 января, число заражений «омикроном» достигло 28. Все заболевшие — взрослые, сейчас они находятся под наблюдением врачей», — уточнила Гехт.

Ранее Алексей Хухрев, врач-терапевт, кандидат медицинских наук, рассказал, как правильно замерять сатурацию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить