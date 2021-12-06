Терапевт рассказал, как правильно замерять сатурацию

Алексей Хухрев, врач-терапевт, кандидат медицинских наук, рассказал, как правильно замерять сатурацию.

В беседе с радио Sputnik он заявил, что процедуру нужно выполнять сидя, поскольку человек дышит по-разному в разных позах.

Хухрев также напомнил, что у здорового человека сатурация варьируется в пределах выше 93, средние показатели — 96—99.

«Если при повторных замерах в сидячем положении на тёплом пальце сатурация ниже 93, уже имеется дыхательная недостаточность, надо смотреть на остальные вещи. Мы ориентируемся в том числе на частоту дыхания. Если человек в спокойном состоянии, не волнуясь, делает меньше 17 дыхательных движений в минуту, это говорит о том, что человек не страдает дыхательной недостаточностью», — отметил врач.

По его словам, если частота дыхания в минуту больше 17, то какая-то степень дыхательной недостаточности уже может быть.

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