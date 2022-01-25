Врач Керимова описала первые симптомы при «омикроне»
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«На что следует обратить внимание: на температуру, першение в горле, немотивированную слабость. Есть те, у кого вдруг резко повышается давление. Берём мазок — подтверждается COVID-19, но повреждения лёгких намного меньше, чем при предыдущем штамме», — сказала Керимова в беседе с «Петербургским дневником».
Медики также обращают внимание, что вакцинированные пациенты легче переносят и «дельту», и «омикрон», часто болезнь проходит у них бессимптомно.
Ранее врач-отоларинголог Владимир Зайцев в беседе с URA.RU рассказал об особенностях штамма «омикрон».