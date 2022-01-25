Врач Керимова описала первые симптомы при «омикроне»

Главный врач поликлиники №98 Приморского района Санкт-Петербурга Людмила Керимова рассказала о симптомах и протекании болезни у пациентов, инфицированных омикрон-штаммом коронавируса.

«На что следует обратить внимание: на температуру, першение в горле, немотивированную слабость. Есть те, у кого вдруг резко повышается давление. Берём мазок — подтверждается COVID-19, но повреждения лёгких намного меньше, чем при предыдущем штамме», — сказала Керимова в беседе с «Петербургским дневником».

Медики также обращают внимание, что вакцинированные пациенты легче переносят и «дельту», и «омикрон», часто болезнь проходит у них бессимптомно.

Ранее врач-отоларинголог Владимир Зайцев в беседе с URA.RU рассказал об особенностях штамма «омикрон».