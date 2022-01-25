МВД России: более 735 тысяч иностранцев получили российское гражданство в 2021 году

В МВД России заявили, что в 2021 году более 735 тыс. иностранцев получили российское гражданство.

Отмечается, что это на 79 тыс. больше, чем годом ранее.

Ранее в Москве человеку без гражданства впервые выдали временное удостоверение личности.

В ноябре мэр Москвы Сергей Собянин выразил мнение о необходимости сокращения числа мигрантов среди работников районных организаций коммунального хозяйства.

Также мэр Москвы призывал уменьшить число мигрантов на стройках по программе реновации в столице и наращивать производительность труда, механизацию и индустриализацию строительства.