МВД России: более 735 тысяч иностранцев получили российское гражданство в 2021 году

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В МВД России заявили, что в 2021 году более 735 тыс. иностранцев получили российское гражданство.
МВД России: более 735 тысяч иностранцев получили российское гражданство в 2021 году
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Отмечается, что это на 79 тыс. больше, чем годом ранее.

Ранее в Москве человеку без гражданства впервые выдали временное удостоверение личности.

В ноябре мэр Москвы Сергей Собянин выразил мнение о необходимости сокращения числа мигрантов среди работников районных организаций коммунального хозяйства.

Также мэр Москвы призывал уменьшить число мигрантов на стройках по программе реновации в столице и наращивать производительность труда, механизацию и индустриализацию строительства.

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