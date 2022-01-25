МВД России: более 735 тысяч иностранцев получили российское гражданство в 2021 году
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Отмечается, что это на 79 тыс. больше, чем годом ранее.
Ранее в Москве человеку без гражданства впервые выдали временное удостоверение личности.
В ноябре мэр Москвы Сергей Собянин выразил мнение о необходимости сокращения числа мигрантов среди работников районных организаций коммунального хозяйства.
Также мэр Москвы призывал уменьшить число мигрантов на стройках по программе реновации в столице и наращивать производительность труда, механизацию и индустриализацию строительства.