Собянин призвал уменьшить число мигрантов на стройках программы реновации в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин призвал уменьшить число мигрантов на стройках программы реновации в столице.
Собянин призвал уменьшить число мигрантов на стройках программы реновации в Москве
  • РИА Новости

Об этом он заявил в ходе осмотра нового дома по программе реновации на Бауманской улице.

«Другого качества люди (нужны. — RT), с другой зарплатой, меньше мигрантов, которых у вас достаточно много на сегодняшний день. Больше привлекайте россиян из ближайших регионов, повышайте заработную плату, создавайте условия работы», — сказал мэр города, обращаясь к гендиректору фирмы-подрядчика «Крост» Алексею Добашину.

Вместе с этим Собянин призвал наращивать производительность труда, а также механизацию и индустриализацию строительства.

В свою очередь, Добашин заявил о сокращении числа строителей, приезжающих из других стран. В частности, как он отметил, их количество за последний год уменьшилось на 15%.

Ранее владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский высказался по ситуации с рабочими-мигрантами в России.

1 ноября заммэра Москвы Андрей Бочкарёв оценил дефицит трудовых ресурсов на стройках столицы примерно в 40%. По его словам, нехватка составляет 80 тыс. человек.

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