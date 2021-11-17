Собянин призвал уменьшить число мигрантов на стройках программы реновации в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал уменьшить число мигрантов на стройках программы реновации в столице.

Об этом он заявил в ходе осмотра нового дома по программе реновации на Бауманской улице.

«Другого качества люди (нужны. — RT), с другой зарплатой, меньше мигрантов, которых у вас достаточно много на сегодняшний день. Больше привлекайте россиян из ближайших регионов, повышайте заработную плату, создавайте условия работы», — сказал мэр города, обращаясь к гендиректору фирмы-подрядчика «Крост» Алексею Добашину.

Вместе с этим Собянин призвал наращивать производительность труда, а также механизацию и индустриализацию строительства.

В свою очередь, Добашин заявил о сокращении числа строителей, приезжающих из других стран. В частности, как он отметил, их количество за последний год уменьшилось на 15%.

Ранее владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский высказался по ситуации с рабочими-мигрантами в России.

1 ноября заммэра Москвы Андрей Бочкарёв оценил дефицит трудовых ресурсов на стройках столицы примерно в 40%. По его словам, нехватка составляет 80 тыс. человек.