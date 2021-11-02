Глава строительной компании Лазовский оценил ситуацию с рабочими-мигрантами

Владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский высказался по ситуации с рабочими-мигрантами в России.

В частности, по словам эксперта, в этом отношении важно найти мигрантам альтернативу среди квалифицированных специалистов.

«И речь не только о разнорабочих и мастерах узкой специализации. Мы вот искали инженера ПТО. Искали год, а в результате взяли сотрудника из Сирии. Да, экспат, но он отвечал нашим требованиям больше, чем другие кандидаты. А главное — он хотел развиваться в новых BIM-технологиях, тогда как наши прорабы не всегда планшет в руки хотят брать. И сейчас специалист из Сирии проводит практику студентам МГСУ на базе нашей компании», — сказал Лазовский в беседе с Life.ru.

Кроме того, по его мнению, в настоящее время большое значение имеет повышение престижа профессии, формирование кадрового резерва и внедрение в строительство цифровых технологий. В случае реализации таких инициатив изменится и рынок труда, отметил Лазовский.

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