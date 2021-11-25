Собянин выступил за сокращение числа мигрантов среди районных коммунальщиков

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости выразил мнение о необходимости сокращения числа мигрантов среди районных коммунальных работников.

Собянин отметил, что на крупных коммунальных предприятиях Москвы мигрантов практически нет.

«Они остались на уровне жилищных гэбэушек, где много дворницкого труда, чернового и низкооплачиваемого. Но и там, мне кажется, есть резерв, куда подвигаться», — сказал мэр Москвы.

Ранее Собянин заявил, что число мигрантов на строительных площадках Москвы сократилось более чем в два раза в сравнении с показателями 2016 года.

Он отмечал, что при этом стройки не заморозились, они ведутся активно.

Также мэр Москвы призывал уменьшить число мигрантов на стройках программы реновации в столице и наращивать производительность труда, механизацию и индустриализацию строительства.