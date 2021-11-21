Собянин рассказал о сокращении числа мигрантов на городских стройках

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Число мигрантов на строительных площадках Москвы сократилось более чем в два раза, заявил в эфире телеканала «Россия 1» мэр российской столицы Сергей Собянин.

Он отметил снижение миграционного потока во время пандемии при увеличении объёма жилищного строительства в Москве почти в два раза в сравнении с показателями 2016 года.

«При этом стройки не заморозились, они ведутся активно. Количество мигрантов на строительных площадках города Москвы, по крайней мере в рамках городского заказа, уменьшилось более чем в два раза», — приводит слова Собянина РИА Новости.

Ранее мэр Москвы призвал уменьшить число мигрантов на стройках программы реновации в столице и наращивать производительность труда, а также механизацию и индустриализацию строительства.

1 ноября заммэра Москвы Андрей Бочкарёв оценил дефицит трудовых ресурсов на стройках столицы примерно в 40%. По его словам, нехватка составляет 80 тыс. человек.

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