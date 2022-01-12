В Москве человек без гражданства впервые получил временное удостоверение личности

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В Москве человеку без гражданства впервые выдали временное удостоверение личности, сообщила член ОНК Москвы Ева Меркачёва.
В Москве человек без гражданства впервые получил временное удостоверение личности
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Первым человеком в Москве, который получил зелёный «паспорт негражданина» — временное удостоверение личности, — стал 53-летний Якубджан Хакимджанов», — цитирует РИА Новости Меркачёву.

По её словам, Хакимджанов провёл в Центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве больше двух лет, так как его не могли депортировать ни в одну страну по причине отсутствия гражданства.

Как сообщает сам мужчина, он родился в Душанбе, когда ему было пять лет, семья переехала в Астрахань, в школе не учился.

31 декабря писательница Сюзанна Масси, бывшая сотрудница Госдепартамента США, экс-советник американского президента Рональда Рейгана, рассказала о причинах получения российского гражданства.

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