В Москве человек без гражданства впервые получил временное удостоверение личности

В Москве человеку без гражданства впервые выдали временное удостоверение личности, сообщила член ОНК Москвы Ева Меркачёва.

«Первым человеком в Москве, который получил зелёный «паспорт негражданина» — временное удостоверение личности, — стал 53-летний Якубджан Хакимджанов», — цитирует РИА Новости Меркачёву.

По её словам, Хакимджанов провёл в Центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве больше двух лет, так как его не могли депортировать ни в одну страну по причине отсутствия гражданства.

Как сообщает сам мужчина, он родился в Душанбе, когда ему было пять лет, семья переехала в Астрахань, в школе не учился.

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