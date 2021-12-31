Экс-советник Рейгана рассказала о причинах получения российского гражданства

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Писательница, бывшая сотрудница Госдепартамента США, экс-советник американского президента Рональда Рейгана Сюзанна Масси рассказала о причинах получения российского гражданства.
Экс-советник Рейгана рассказала о причинах получения российского гражданства
  • Legion-Media

«На это есть лишь одна причина. Я пишу книги, я писательница. Я написала семь книг, и пять из них посвящены России», — заявила она в эфире программы Оксаны Бойко «Противоположности» на RT.

Масси отметила, что хотела бы написать следующую книгу именно в России.

«Чтобы мне не приходилось ждать, чтобы я могла с лёгкостью приехать, оставаться здесь столько, сколько нужно для моей работы, и потом поехать ещё куда-то», — сказала она.

Ранее стало известно, что Масси указом российского лидера Владимира Путина принята в гражданство Российской Федерации.

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