Экс-советник Рейгана рассказала о причинах получения российского гражданства

Писательница, бывшая сотрудница Госдепартамента США, экс-советник американского президента Рональда Рейгана Сюзанна Масси рассказала о причинах получения российского гражданства.

«На это есть лишь одна причина. Я пишу книги, я писательница. Я написала семь книг, и пять из них посвящены России», — заявила она в эфире программы Оксаны Бойко «Противоположности» на RT.

Масси отметила, что хотела бы написать следующую книгу именно в России.

«Чтобы мне не приходилось ждать, чтобы я могла с лёгкостью приехать, оставаться здесь столько, сколько нужно для моей работы, и потом поехать ещё куда-то», — сказала она.

Ранее стало известно, что Масси указом российского лидера Владимира Путина принята в гражданство Российской Федерации.