Экс-советник Рейгана рассказала о причинах получения российского гражданства
- Legion-Media
«На это есть лишь одна причина. Я пишу книги, я писательница. Я написала семь книг, и пять из них посвящены России», — заявила она в эфире программы Оксаны Бойко «Противоположности» на RT.
Масси отметила, что хотела бы написать следующую книгу именно в России.
«Чтобы мне не приходилось ждать, чтобы я могла с лёгкостью приехать, оставаться здесь столько, сколько нужно для моей работы, и потом поехать ещё куда-то», — сказала она.
Ранее стало известно, что Масси указом российского лидера Владимира Путина принята в гражданство Российской Федерации.