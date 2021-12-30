Экс-советник Рейгана Сюзанна Масси указом Путина получила российское гражданство

Писательница, бывшая сотрудница Госдепартамента США, экс-советник американского президента Рональда Рейгана Сюзанна Масси указом российского лидера Владимира Путина принята в гражданство Российской Федерации.

«Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Масси Сюзанн Рорбах, родившаяся 8 января 1931 года в Соединённых Штатах Америки», — говорится в указе, который цитирует ТАСС.

Гражданство также получили несколько уроженцев Франции — потомки эмигрантов из России, в том числе 80-летний Димитри Корнилофф, 71-летний Серж Алекси (Сергей Алексеевич) Капнист, 41-летний Александр Поль Мурузи и 34-летний Димитрий Лисетт.

В мае Сюзанна Масси в эфире НТВ обратилась к Владимиру Путину с просьбой предоставить ей российское гражданство. Как отметили в Кремле, на этот счёт предусмотрены определённые бюрократические процедуры.

Во время поездки на заседание Ливадийского клуба в Ялте Масси пояснила, что желает получить гражданство России, чтобы завершить работу над книгой. По её словам, книгу «нужно обязательно писать здесь».