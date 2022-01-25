Диетолог Королёва рассказала о рационе для пациентов с омикрон-штаммом

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Маргарита Королёва, врач-диетолог, доктор медицинских наук, рассказала о правильном рационе для пациентов, инфицированных штаммом коронавируса «омикрон».
Диетолог Королёва рассказала о рационе для пациентов с омикрон-штаммом
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В беседе с «Москвой 24» она посоветовала заболевшим воздержаться от сладкого, солёного, копчёного и алкоголя, поскольку эти продукты замедляют выздоровление.

«Все рафинированные продукты, подготовленные для нас промышленностью, имеют низкую питательную ценность. Там много тех компонентов, которые будут напрягать иммунную систему. Они будут отвлекать организм от борьбы с вирусом», — сказала диетолог.

Еда должна быть исключительно натуральная с максимальным количеством минералов, витаминов и высокой питательной ценностью, отметила она.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».

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