Врач Аришева рассказала о полезных свойствах тыквы

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Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог-гепатолог больницы им. В.В. Виноградова Ольга Аришева рассказала о полезных свойствах тыквы.
Врач Аришева рассказала о полезных свойствах тыквы
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«Тыква ― диетический овощ, который содержит большое количество витаминов групп В, А, С, Е, К, Т, а также минералов ― калий, железо, кальций», — заявила она в беседе с Общественной службой новостей.

При этом, отметила эксперт, тыква низкокалорийна.

По словам Аришевой, пользой обладает не только мякоть, но и семечки, в которых содержится много цинка.

«Как и любой полезный продукт, тыкву стоит употреблять в меру», — уточнила врач.

Как добавила Аришева, нужно помнить и о противопоказаниях — например, бывает пищевая аллергия.

Ранее врач-диетолог кандидат медицинских наук Римма Мойсенко в беседе с Nation News дала советы по выбору полезных десертов для праздничного застолья.

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