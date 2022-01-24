Врач Аришева рассказала о полезных свойствах тыквы
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«Тыква ― диетический овощ, который содержит большое количество витаминов групп В, А, С, Е, К, Т, а также минералов ― калий, железо, кальций», — заявила она в беседе с Общественной службой новостей.
При этом, отметила эксперт, тыква низкокалорийна.
По словам Аришевой, пользой обладает не только мякоть, но и семечки, в которых содержится много цинка.
«Как и любой полезный продукт, тыкву стоит употреблять в меру», — уточнила врач.
Как добавила Аришева, нужно помнить и о противопоказаниях — например, бывает пищевая аллергия.
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