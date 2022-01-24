В ХМАО прибыла первая партия вакцины для подростков

В Ханты-Мансийский автономный округ прибыла первая партия вакцины «Спутник М» для подростков.

Об этом сообщает «Ямал-Медиа» со ссылкой на региональный Департамент здравоохранения.

Как ожидается, вакцинация в ХМАО начнётся на следующей неделе.

Тем временем прививочная кампания для подростков уже стартовала в Краснодарском крае, передаёт Inforeactor со ссылкой на региональный Минздрав. Поступило более 3 тыс. компонентов вакцины «Спутник М».

Ранее бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко напомнил о необходимости вакцинации на фоне распространения штамма «омикрон» коронавируса.