Бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко напомнил о необходимости вакцинации на фоне распространения штамма «омикрон».

В беседе с НСН он допустил, что пандемия может закончиться весной, если граждане будут прививаться.

«Пандемия закончится в мае, если мы с вами будем ревакцинироваться и вакцинироваться», — предположил Онищенко.

По его словам, «омикрон» может стать последним, но здесь всё зависит от вакцинации и формирования коллективного иммунитета.

Ранее ФАН сообщало, что молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».