Инфекционист Полинг назвала кашель и усталость распространёнными симптомами «омикрона»

Американский инфекционист Кэтрин Полинг в эфире телеканала NBC News назвала кашель, насморк и усталость симптомами инфицирования омикрон-штаммом коронавируса.

«В отличие от дельта-штамма, многие больные не теряют ни вкуса, ни обоняния. Даже при лёгких прорывных инфекциях боль в горле остаётся наиболее часто встречающимся симптомом», — цитирует Полинг РИА Новости.

Ранее американский врач Эллисон Арвади назвала боль в горле самым распространённым симптомом «омикрона».

12 января ФАН сообщало, что молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон» коронавируса.