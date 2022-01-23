Американский врач Арвади назвала самым распространённым симптомом «омикрона» боль в горле
«Боль в горле является предиктором (коронавируса — RT)», — заявила Арвади.
По её словам, это является самым распространённым симптомом, позволяющим прогнозировать положительный тест на коронавирусную инфекцию.
Ранее ФАН сообщало, что молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».