Американский врач Арвади назвала самым распространённым симптомом «омикрона» боль в горле

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Комиссар Департамента общественного здравоохранения американского штата Чикаго Эллисон Арвади заявила, что на инфицирование омикрон-вариантом COVID-19 до получения положительного теста на вирус может указывать боль в горле. Об этом сообщает телеканал NBC Chicago.

«Боль в горле является предиктором (коронавируса — RT)», — заявила Арвади.

По её словам, это является самым распространённым симптомом, позволяющим прогнозировать положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Ранее ФАН сообщало, что молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».

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