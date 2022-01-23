Американский врач Арвади назвала самым распространённым симптомом «омикрона» боль в горле

Комиссар Департамента общественного здравоохранения американского штата Чикаго Эллисон Арвади заявила, что на инфицирование омикрон-вариантом COVID-19 до получения положительного теста на вирус может указывать боль в горле. Об этом сообщает телеканал NBC Chicago.

«Боль в горле является предиктором (коронавируса — RT)», — заявила Арвади. По её словам, это является самым распространённым симптомом, позволяющим прогнозировать положительный тест на коронавирусную инфекцию. Ранее ФАН сообщало, что молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон». Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».